Spider-Man: No Way Home, il primo trailer è in arrivo questa settimana?

Dopo l'uscita del trailer ufficiale di Eternals, la cui uscita è prevista a novembre 2021, sembra ormai solo una questione di tempo prima di poter dare un primo sguardo anche a Spider-Man: No Way Home, dato che la nuova avventura dell'arrampicamuri arriverà al cinema appena un mese dopo il film di Chloe Zhao.

Ad alimentare le speranze dei fan ci ha pensato ora anche lo scooper Skyler Shuler, gestore dell'affidabile sito The DisInsider, che tramite Twitter ha rivelato che il trailer di Spider-Man 3 arriverà entro questa settimana.

Comicbook.com fa notare che Sony potrebbe seguire la strada di Shang-Chi e pubblicare il filmato domani 1° giugno, in concomitanza con il compleanno della star Tom Holland, ma è probabile che lo studio abbia in programma un altro piano promozionale rispetto a quello dei Marvel Studios.

Diretto da Jon Watts, lo ricordiamo, Spider-Man: No Way Home vedrà nel cast anche Benedict Cumberbatch e sarà legato in qualche modo agli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, motivo per cui molti sono convinti che le voci sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield abbiano a che vedere proprio con il multiverso. D'altronde, sia Alfred Molina che Jamie Foxx hanno confermato il loro ritorno nei panni dei rispettivi villain Doc Ock ed Electro.

Intanto, Disney ha fissato delle nuove date di uscita nel calendario del MCU.