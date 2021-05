Spider-Man: No Way Home, il trailer è in arrivo? Guardate il post su Twitter

I fan del Marvel Cinematic Universe sono in attesa di vedere le prime scene di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo dell'MCU dedicato a Peter Parker/Spider-Man interpretato da Tom Holland, dopo il successo di Homecoming e Far From Home. Ora su Twitter è stato pubblicato un post che potrebbe preannunciare l'imminente pubblicazione del trailer.

Su Twitter è stata pubblicata l'immagine di un tir che sul lato destro mostra il titolo e il logo di Spider-Man: No Way Home.

Nel cast del terzo capitolo su Spider-Man tornerà Tom Holland nel ruolo del protagonista, affiancato da Zendaya nei panni di Michelle MJ Jones, Jacob Batalon nei panni di Ned, Jamie Foxx nel ruolo di Electro, già interpretato in The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange, Marisa Tomei nei panni di zia May e Samuel L. Jackson in quelli di Nick Fury.



L'annuncio ufficiale del titolo del terzo film MCU su Spider-Man è arrivato a febbraio, e i fan non vedono l'ora di potersi gustare le prime sequenze delle nuove avventure del giovane Peter Parker, diviso tra la responsabilità d'indossare il costume di Spider-Man e proteggere il mondo e le persone che ama dalle minacce all'ordine del giorno e la voglia di vivere la propria giovinezza, tra amori e amicizie, come ogni

adolescente.

In attesa del trailer alcune foto mostrano un Tom Holland piuttosto malconcio nelle immagini del backstage.



