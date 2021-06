Spider-Man: No Way Home, il trailer arriverà solo dopo la conclusione di Loki?

I fan MCU continuano a chiedere il trailer di Spider-Man: No Way Home, ma per il momento tutto tace da parte di Sony Pictures: ora, una nuova teoria lega il film con Tom Holland alla nuova serie tv Loki.

Secondo alcuni, infatti, il trailer di Spider-Man 3 potrebbe arrivare solo quando Loki sarà giunto alla sua conclusione (o in prossimità di quest'ultima): questo perché, dopo aver visto il primo episodio, molti sono convinti che il film con Tom Holland sarà il primo grande indicatore di come la serie con Tom Hiddleston modificherà il Marvel Cinematic Universe, dunque svelare il trailer del film prima dell'ultimo episodio dello show rischierebbe di rovinare porzioni importanti della trama dello stesso.

Tutto è nato quando, durante un'intervista con ComicBook, la star Tom Hiddleston ha anticipato che Loki lascerà i fan a bocca aperta: "Fondamentalmente, penso che negli episodi 4 o 5 lo spettacolo fa un grande balzo in avanti. E sono davvero, davvero incuriosito di vedere cosa ne penserà la gente del finale dell'episodio quattro e dell'inizio dell'episodio 5." Queste parole prese da sole potrebbero significare molte cose, tuttavia vanno considerate anche le dichiarazioni di Kevin Feige su quanto Loki sia fondamentale per la Fase 4 dell'MCU: "È tremendamente importante. Forse avrà un impatto maggiore sull'MCU rispetto a qualsiasi altro show finora", aveva detto Feige ad Empire. Secondo la teoria, una breccia nella TVA causerà questo cambiamento che ovviamente avrà ripercussioni in Spider-Man 3 e in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, non a caso sceneggiato dall'autore di Loki Michael Waldron.

Inoltre vale la pena notare che, nonostante l'uscita fissata per dicembre, il marketing per Spider-Man: No Way Home è fermo ancora a (quasi) zero. Che davvero si stia aspettando il via libera di Loki? Staremo a vedere. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!