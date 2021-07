Spider-Man: No Way Home, il trailer arriverà solo dopo Black Widow e il finale Loki?

Mentre Black Widow si prepara a debuttare nelle sale italiane, i fan del MCU di tutto il mondo si stanno chiedendo se l'uscita del film con Scarlett Johansson rappresenterà finalmente un'occasione per mettere gli occhi sul tanto agognato trailer di Spider-Man: No Way Home.

Secondo quanto riferito da Grace Raldoph di Beyond the Trailer, youtuber americana che si è rivelata affidabile sugli scoop riguardanti la Snyder Cut di Justice League ma che in passato ha riportato anche diverse inesattezze, i Marvel Studios tuttavia avrebbero intenzione di dedicare queste settimane interamente a Black Widow e agli ultimi due episodi di Loki, con Sony Pictures che avrebbe dato il via libera per questa strategia.

Nel caso queste informazioni dovessero rivelarsi corrette, anche se come al solito vi invitiamo a prenderle con le dovute cautele, il teaser trailer del film con Tom Holland potrebbe dunque non arrivare in rete prima del 14 luglio, data prevista per l'uscita della puntata conclusiva di Loki su Disney+.

A proposito di scooper si è invece tirato indietro Daniel Ritchtman, che nelle scorse ore ha commentato la questione su Twitter con un semplice: "Vi farò sapere quando lo saprò anch'io".

In attesa del trailer, lo ricordiamo, i Marvel Studios hanno offerto un primo sguardo a Spider-Man: No Way Home attraverso il merchandise.