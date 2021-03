Spider-Man:No Way Home, Tom Holland: 'Zendaya mi ha insegnato ad essere gentile con i fan'

Tom Holland ha rivelato di non essere mai stato particolarmente bravo con i fan ma l'attore ha ammesso che è riuscito a migliorare notevolmente in questo ambito grazie al fondamentale apporto della sua co-star in Spider-Man: Non Way Home.

"Parlare con Zendaya mi ha aiutato molto, in realtà", ha detto Holland a GQ. "A volte mi sono comportato come un coglione con i fan. Soprattutto perché mi sento sempre così sorpreso che le persone vogliano fare una foto con me o che vogliano addirittura un mio autografo".

L'interprete di Spidey ha rivelato di essere sempre stato piuttosto freddo nei riguardi dei suoi fan senza rendersene minimamente conto, finchè Zendaya non gli ha spiegato che doveva comportarsi in maniera più gentile: "Zendaya lo ha notato e mi ha aiutato a lavorare sulla mia reazione. Mi ha insegnato ad essere più gentile e ad accettare con più sorrisi le richieste dei fan. Il suo intervento ha cambiato totalmente il modo in cui mi approccio con gli altri e il modo in cui mi comporto in pubblico".

L'attore di Spider-Man: No Way Home ha anche spiegato quanto siano state noiose le voci su una sua possibile relazione su Zendaya, scaturite da un tag postato per errore su Instagram: "Questo genere di cose sono per me molto frustranti. In tutta verità una cosa del genere mi metterebbe un'ansia tremenda. Significa che se esci con qualcuno, devi essere veramente consapevole dei suoi sentimenti, perché se succede qualcosa tra voi due, non sta accadendo solo tra voi due, sta accadendo di fronte al mondo intero. E può essere molto complicato. È una delle cose di cui mi preoccupano di più, tra tutte le cose che riguardano la mia carriera".

Di recente Robert Downey Jr. ha elogiato Tom Holland, ammettendo che nessuno saprebbe reggere la pressione di un personaggio come Spider-Man nel modo in cui riesce a farlo.