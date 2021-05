Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è piuttosto malconcio nelle foto del backstage

Anche in Spider-Man: No Way Home il nostro Peter Parker dovrà affrontarne di tutti i tipi: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dovrebbe vedere il ritorno in scena di un bel po' di villain, per cui non è difficile immaginare che le cose per il personaggio di Tom Holland potrebbero mettersi piuttosto male.

Mentre alcune voci parlano del ritorno della Mary Jane di Kirsten Dunst in Spider-Man: No Way Home, dunque, delle nuove foto ci permettono di dare un nuovo sguardo ai protagonisti del film, concentrandosi in questo caso su Peter Parker e Ned Leeds.

Le foto scattate nel backstage ci mostrano dunque Tom Holland e Jacob Batalon in forma... Forse non proprio smagliante, almeno per quanto riguarda il primo. Il povero Peter Parker si mostra infatti piuttosto malmesso nella prima di queste foto, probabilmente in seguito a uno degli scontri che lo terranno impegnato nel corso dell'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe.

Siamo sicuri, comunque, che anche stavolta il buon Peter riuscirà a cavarsela alla grande, tanto più che dovrebbe poter contare anche su alleati all'altezza (vero, Tobey Maguire ed Andrew Garfield?). Ma torniamo ai villain: ecco che aspetto potrebbe avere il redivivo Doc Ock di Spider-Man: No Way Home interpretato da Alfred Molina.