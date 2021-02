Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e le interviste senza pantaloni: "Ma con i calzini!"

La notizia del giorno in casa Marvel è l'annuncio ufficiale del titolo del terzo capitolo dedicato a Peter Parker, che si chiamerà Spider-Man: No Way Home. In questo periodo il protagonista Tom Holland si sta dividendo tra le riprese del film e la promozione di Cherry, diretto dai fratelli Russo.

Nelle scorse settimane, hanno incuriosito e divertito il web alcune immagini in cui Tom Holland, durante le video interviste promozionali di rito, pur apparendo impeccabile se inquadrato a mezzobusto, in realtà non indossa i pantaloni.

Intervenuto al Tonight Show con Jimmy Fallon, il giovane attore di Spider-Man ha affrontato anche questo argomento, rispondendo al conduttore che gli chiedeva perché in quelle interviste indossasse comunque i calzini.

"Perché fa freddo" ha risposto divertito Tom Holland. "Perché devo indossare questa giacca e con questa fa caldo. Tengo le gambe scoperte perché è bello e liberatorio, ma poi ho freddo alle dita dei piedi, così indosso i calzini."

Durante la chiacchierata con Jimmy Fallon, Tom Holland ha anche confermato il ruolo di suo fratello in Spider-Man: No Way Home, raccontando che i fratelli Russo gli hanno chiesto di interpretare il protagonista di Cherry durante la post-produzione di Avengers: Endgame. "Quando mi hanno offerto il lavoro, ero solo molto entusiasta" ha ricordato. "Poi quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, ho pensato: Non posso fare questo film. Cadrò a pezzi. Non posso restare dentro un personaggio del genere per così tanto tempo."