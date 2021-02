Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: 'Finora abbiamo mantenuto i segreti del film'

Dopo l'annuncio del titolo di Spider-Man: No Way Home,Tom Holland è tornato a parlare della tanto discussa questione degli spoiler, soprattutto alla luce degli insistenti rumor che vorrebbero il https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-3-doc-ock-tornano-maguire-dunst-garfield-stone-486102.html per una trama incentrata sul Multiverso.

"È una situazione complicata. E mi sembra che tu mi stia mettendo in una situazione altrettanto difficile in questo momento" ha dichiarato con una risata durante una recente intervista con Uproxx. "È quello che è. A volte i fan capiscono cosa sta succedendo, mentre altre volte no. A volte capiscono una cosa e si apre un mondo di possibilità, e vanno in una direzione che non potrebbe essere più diversa o corretta rispetto a ciò che stiamo facendo. È un peccato il fatto che a volte le cose vengano trapelate e rovinate."

A detta della star, nonostante i molti rumor emersi in questi mesi, la produzione è riuscita a non svelare i dettagli più importanti sulla trama (che a livello ufficiale rimane tuttora sconosciuta): "Al momento, con questo film, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro nel mantenere segrete le cose che devono rimanere segrete. E sono sicuro che esistono degli aspetti di cui non ne ho idea. Voglio dire, di solito sono l'ultima persona a scoprire cosa sta succedendo a causa di questa ridicola diceria che io spoilero i film!". Proprio in queste ore, l'attore ha rivelato che Marvel non gli ha ancora permesso di vedere Black Widow.

Vi ricordiamo che l'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata a Natale 2021. Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime novità sul contratto tra Tom Holland e Sony Pictures.