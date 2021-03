Spider-Man: No Way Home, Tom Holland adora WandaVision: 'Il mio show Marvel preferito!'

Mentre Tom Holland è impegnato sul set di Spider-Man: No Way Home, su Disney+ è stato pubblicato anche l'ultimo episodio della serie che ha aperto la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, WandaVision. L'interprete di Peter Parker non ha mai nascosto di avere un debole per lo show con Elizabeth Olsen, e non perde occasione per ribadirlo.

"Al momento adoro WandaVision, è senza dubbio uno dei titoli Marvelpiù belli che abbia mai visto" ha confermato Tom Holland a ScreenRant. "Sono ovviamente anche molto eccitato per Falcon and The Winter Soldier", ha aggiunto, "lanciando" la prossima serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, che sarà in streaming tra due settimane. "Ho quel famoso strano rapporto con quei due, ma li amo entrambi e non vedo l'ora di sapere come va a finire."

L'attore, che in Spider-Man: No Way Home ha portato sul set qualcosa di Uncharted, è curioso anche di scoprire la serie su Loki ("sembra davvero fantastica"). Il discorso, però, torna sempre su WamdaVision. Qualche tempo fa Tom Holland aveva raccontato a The Playlist quello che succede sul set del terzo Spider-Man ogni sabato:

"Lavoriamo nel fine settimana, quindi ogni sabato sono tutti sul set, tutti ne parlano e sputano le loro teorie su quello che sta succedendo. Adoro l'apprensione e l'attesa del venerdì, e credo che Elizabeth Olsen sia fantastica. Il modo in cui riesce a destreggiarsi nei vari stili di recitazione e di sitcom è straordinario, ed è davvero divertente."

In attesa di altre novità su Spider-Man: No Way Home, puoi dare un'occhiata alla nuova fan art con Alfred Molina.