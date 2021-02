Spider-Man: No Way Home, ecco lo splendido poster di uno dei titoli fake

Quella per Spider-Man: No Way Home è una delle attese più estenuanti che abbiamo mai vissuto in ottica Marvel: il nuovo film con Tom Holland si preannuncia importantissimo per gli sviluppi del Marvel Cinematic Universe e gli studios ne sono ovviamente consapevoli, come dimostra il modo in cui negli ultimi tempi stanno giocando con l'hype dei fan.

La questione dei titoli fake, ad esempio, è stata una delle mosse di marketing più geniali dell'intero MCU: i tre titoli messi in circolazione da Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno scatenato il panico per qualche ora, prima che il vero titolo del film venisse finalmente svelato.

I tre titoli in questione, comunque, sembrano destinati a non cadere nel dimenticatoio almeno per un po' di tempo: con parecchi mesi ancora a separarci dall'uscita del film c'è bisogno di scuse per cominciare a divertirsi un po', e quale modo migliore se non lo sfruttare questo materiale per creare qualcosa che aumenti ulteriormente l'hype?

BossLogic, ad esempio, non poteva non sfruttare un'occasione del genere: il celebre digital artist ha infatti postato sui social un possibile poster di Spider-Man: Phone Home, uno dei tre titoli che qualche giorno fa hanno fatto ammattire i fan Marvel. Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di BossLogic, intanto, ecco il suo poster di Spider-Man: No Way Home nuovo di zecca; Tom Holland, invece, ha parlato dei motivi che portano i fan ad empatizzare con il suo Spider-Man.