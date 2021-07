Spider-Man: No Way Home, un set LEGO rivela il nuovo costume di Tom Holland?

Mentre siamo qui a chiederci quando arriverà mai il trailer di Spider-Man: No Way Home, un set LEGO potrebbe averci rivelato il nuovo costume di Tom Holland nel film Marvel.

I Marvel Studios stanno sempre molto attenti a non far trapelare il minimo dettaglio sulle loro produzioni, ma a volte dei leak sono inevitabili, specialmente se si riesce a mettere mano sul merchandise legato ai film e alle serie tv.

Ultimamente, però, sembrano essere i set LEGO a fornirci i maggiori "spunti" al riguardo. Se, infatti, non si può mai dire con certezza se i set in questione sono ispirati a scene che vedremo effettivamente nel prodotto su cui si basa, o se rappresentano delle aggiunte originali atte semplicemente a intrattenere gli acquirenti, sono già diversi i risvolti di trama che potrebbero essere trapelati dai set LEGO di What If...?, la serie animata Marvel di Disney, come ad esempio la storyline legata a Iron Man.

In questo caso, invece, è sempre un set LEGO il "colpevole", ma qui si tratta di Spider-Man: No Way Home, e più precisamente del nuovo costume di Spidey. Nel set intitolato "Spider-Man at the Sanctum Workshop", che tra l'altro confermerebbe anche i rumor su Benedict Cumberbatch nel film, vediamo un outfit ragnesco in cui sono prevalenti i colori nero e rosso, con degli accenti giallo/dorati.

Si è già parlato di un nuovo costume per lo Spider-Man di Tom Holland in precedenza, ma non si faceva riferimento a cambiamenti così "drastici".

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Spider-Man: No Way Home arriverà a dicembre al cinema.