Spider-Man: No Way Home, Robert Downey Jr:'Tom Holland è perfetto come Peter Parker'

Presto rivedremo Tom Holland nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, e secondo Robert Downey Jr. nessuno meglio di lui potrebbe interpretare il ruolo del giovane eroe, in quanto è in grado di gestire la pressione in un modo straordinario.

L'ex interprete di Iron Man, nel corso di un'intervista con GQ ha ammesso che i fan del Marvel Cinematic Universe sono assai pretenziosi e che nessun attore avrebbe potuto fare ciò che ha fatto Tom Holland senza farsi prendere dal panico: "Non è semplice superare una prova del fuoco del genere. I fan della Marvel sono meravigliosi ma terribilmente esigenti. si aspettano tanto da te".

Downey Jr. ha poi aggiunto: "Diventare Spider-Man non è di certo semplice: è facile perdersi in un ruolo del genere. Aggiungi il fatto che sei costretto a lavorare senza sosta. È pazzesco. Ma Tom può gestire tutto questo. É un lavoratore instancabile. È un apicoltore".

L'attore ha poi provato a chiarire cosa significa per lui essere un apicoltore: "Io, Tom, i ragazzi della Marvel, siamo apicoltori. Non è per niente sexy. Fa caldo sotto quei dannati costumi. Non puoi vederci. Sudiamo tanto per il dolce, dolce nettare sciropposo che il pubblico può consumare. Siamo tutti apicoltori. Apicoltori pagati in eccesso però".

Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il prossimo Natale e siamo certi che anche voi, proprio come noi, non vedete l'ora di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo capitolo dedicato all'Uomo Ragno. Tra l'altro, di recente, Tom Holland ha spiegato i motivi che spingono i fan ad identificarsi con il suo Spider-Man.