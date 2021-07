Spider-Man: No Way Home, rivelati i poteri e il nome del nuovo costume di Peter Parker!

Ancora non sappiamo praticamente nulla sulla trama di Spider-Man: No Way Home, il terzo film del franchise cinematografico su Spider-Man prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Sony, se non che in qualche modo avrà molto a che fare con il multiverso, concetto introdotto già in qualche forma nella serie Loki, ora in streaming su Disney+.

Dal merchandise di Funko POP!s, Hasbro Legends e dai set LEGO, abbiamo potuto avere quello che pare un primo assaggio del nuovo costume di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home e adesso grazie a quanto scrive ComicBook pare siano trapelati anche il nome di questo nuovo costume/armatura e i suoi poteri specifici.

A quanto sembra, infatti, nel prossimo film il costume di Spider-Man in questione sarà chiamato "Integrated Suit" e stando a quanto rivela il portale sembra che la parola "integrated" faccia riferimento al fatto che nel costume di Spider-Man saranno integrate alcune delle abilità di Doctor Strange. Sappiamo che lo Stregone Supremo apparirà in Spider-Man: No Way Home probabilmente per guidare Peter Parker tra i labirinti del multiverso Marvel. Sia sul petto che sulla mano della action figure vediamo quelle che sembrano a tutti gli effetti delle magie mistiche, esattamente come quelle che Doctor Strange impara a usare come armi nel corso del film a lui dedicato e che certamente rivedremo anche in Doctor Strange 2 di Sam Raimi.

Il nuovo capitolo di Spider-Man targato Marvel Studios e Sony arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 17 dicembre 2021. Riguardo a ciò che vedremo invece nel film, Marvel sta tenendo come al solito ogni dettaglio sotto chiave: di certo c'è che rivedremo personaggi già noti come il Doc Ock di Alfred Molina, l'Electro di Jamie Foxx mentre ancora non è chiaro se ci sarà il Goblin di Willem Dafoe.