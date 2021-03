Spider-Man: No Way Home, le riprese si concluderanno oggi: conferma Tom Holland

Tramite la pubblicazione di una storia sul social network Instagram rimbalzata immediatamente sulle principali testate di settore, Tom Holland ha annunciato che le riprese di Spider-Man: No Way Home si concluderanno nel corso della giornata di oggi.

Ricordiamo che al momento molto si ipotizza circa la storia del terzo episodio della saga stand-alone di Spider-Man, ma molto poco di concreto è trapelato negli scorsi mesi: la teoria più diffusa, parzialmente corroborata anche dall'ufficialità del 'sottotitolo', è quella che immagina Peter Parker in fuga dalla legge dopo l'epilogo di Spider-Man: Far From Home, quando il villain Quentin Beck alias Mysterio svelava la sua identità segreta al mondo intero.

Ma questa è solo la punta dell'iceberg: secondo tantissime indiscrezioni - molte delle quali certe e di prima mano - Charlie Cox tornerà nei panni di Matt Murdock, mentre è stato confermato dallo stesso Kevin Feige che No Way Home sarà legato agli eventi di WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con i tre che formeranno una sorta di mini-saga. Non a caso Benedict Cumberbatch interpreterà ancora una volta il ruolo dello Stregone Supremo in qualità di nuovo mentore di Peter, mentre Jamie Foxx ritorna nei panni di Electro da The Amazing Spider-Man 2 e Alfred Molina come Doctor Octavius da Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Questo dettaglio non da poco ha dato il là a nuove teorie secondo cui Andrew Garfield e Tobey Maguire compariranno come Spider-Man di universi narrativi, Emma Stone nei panni di Gwen e Kirsten Dunst in quelli di Mary Jane. Recentemente proprio la controfigura di Andrew Garfield, William Spencer, sembra aver fatto trapelare il proprio coinvolgimento nel film.

In attesa che il primo trailer ufficiale giunga a fare chiarezza in questo mare di voci di corridoio, vi ricordiamo che la data di uscita stabilita è quella del 17 dicembre 2021.