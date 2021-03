Spider-Man: No Way Home, quando il primo trailer? Ecco la risposta dell'account del film

Mentre proseguono le riprese di Spider-Man: No Way Home, titolo ufficiale della nuova avventura dell'arrampicamuri di Tom Holland nel MCU, la domanda dei fan è principalmente una: quando potremo mettere finalmente gli occhi sul trailer ufficiale del film?

A giudicare dall'ultimo tweet dell'account ufficiale della pellicola, sembra non molto presto.

"Invito tutti i fan di Spider-Man ad avere pazienza" ha scritto infatti il profilo di Spider-Man: No Way Home in risposta ad un utente impaziente di poter dare un primo sguardo al film di Jon Watts.

L'uscita del film è fissata al 17 dicembre 2021, e ormai abbiamo imparato che in tempi di pandemia le compagnie sono ben restie dal pubblicare il materiale promozionale in anticipo con il rischio che i titoli vengano ulteriormente rinviati. Basti pensare a Venom: La furia di Carnage, altro cinecomic sviluppato Sony Pictures di cui non è stato mostrato ancora nulla nonostante l'uscita prevista per il prossimo luglio.

Tuttavia, le recenti dichiarazioni del CEO Disney Bob Chapek, che ha confermato l'uscita cinematografica di Black Widow per il prossimo maggio, lasciano ben sperare sul fatto che anche Spider-Man: No Way Home possa rispettare la data prevista per dicembre. Anche se si tratta di un film Sony, è infatti possibile che uno slittamento nel MCU possa condizionare anche la distribuzione della pellicola con Tom Holland.

Voi cosa vi aspettate dal film? Fatecelo sapere nei commenti.