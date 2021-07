Spider-Man: No Way Home, il poster di BossLogic in attesa del trailer ufficiale

Per i fan Marvel rappresenterà sicuramente una grandissima soddisfazione tornare al cinema per un film del MCU grazie a Black Widow, ma sarebbe ancora meglio se ad accompagnare la pellicola ci fosse anche l'agognato trailer di Spider-Man: No Way Home. Nell'attesa di scoprire se sarà così, però, diamo un'occhiata a questo fan poster diBossLogic.

Sembra una leggenda di quelle raccontate in tempi andati, eppure prima o poi dovrà arrivare: stiamo parlando del primo trailer di Spider-Man: No Way Home, ovvero il film che dovrebbe aprire, anzi, spalancare, le porte del Multiverso Marvel sul grande schermo.

Da come si era espresso Tom Holland in un video qualche settimana fa, sembrava che questo fosse ormai imminente (Holland prometteva novità in arrivo per Spider-Man: No Way Home e Uncharted, anche se non specificava cosa o quando), eppure finora il massimo che abbiamo avuto sono stati possibili spoiler dal merchandise di Spider-Man: No Way Home (e la conferma che Tom Holland e Zendaya stiano davvero insieme).

E mentre continuiamo ad attendere, non ci resta che dedicarci alle teorie sul film e alle fanart, e tra quest'ultime, come non portare alla vostra attenzione il nuovo poster di BossLogic?

Come potete ammirare anche nel post in calce alla notizia, per il costume di Peter Parker nel nuovo film lo stesso artista si rifà a quello che abbiamo visto sfoggiare dal personaggio nel set LEGO e nei Funko Pop ufficiali di Spider-Man: No Way Home annunciati negli ultimi giorni, creando un'estetica molto diversa da quella dei precedenti film.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.