Spider-Man: No Way Home, il poster di BossLogic fa paura per quanto è bello!

BossLogic ha creato l'ennesimo super-poster della sua carriera cimentandosi con Spider-Man: No Way Home, nuovo capitolo della saga del Peter Parker di Tom Holland il cui titolo è stato presentato nei giorni scorsi con un teaser ufficiale.

Del film sono state rese note anche le prime tre immagini, che mostrano i protagonisti Peter, Michelle e Ned in quello che molti fan pensano sia il quartier generale di Doctor Strange, ma BossLogic ha provato ad andare oltre e legandosi alle forti teorie sul Multiverso ci mostra uno Spider-Man a bordo di una base spaziale SWORD, mentre l'intero mondo sembra rivestirsi dei poteri di Wanda.

Secondo quanto rivelato da Kevin Feige in persona, infatti, Spider-Man: No Way Home sarà il capitolo centrale di una 'trilogia tematica' che vede WandaVision come prologo e Doctor Strange in the Multiverse of Madness come epilogo, anche se al momento non è chiaro come effettivamente i tre capitoli del MCU si intrecceranno fra loro: sappiamo che Benedict Cumberbatch avrà un ruolo da 'mentore' per Peter in No Way Home, mentre Elizabeth Olsen sarà la protagonista del sequel di Doctor Strange.

Quali implicazioni questo 'mini arco narrativo' avrà per il futuro del Marvel Cinematic Universe è un mistero al momento, ma chissà che con il gran finale di WandaVision previsto per la prossima settimana il grande disegno di Kevin Feige e compagni non inizi a delinearsi.

