Spider-Man: No Way Home, Peter Parker affronta Doc Ock in questa nuova splendida fan art

Nei giorni scorsi abbiamo visto per la prima volta i nuovi costumi di Spider-Man 3 e abbiamo scoperto che Tom Holland, nel ruolo di Peter Parker, indosserà una inedita tuta nelle tonalità del nero e dell'oro. Questo nuovo look ha evidentemente colpito il pubblico, ed è diventato il protagonista di una fan art apparsa nelle scorse ore sul web.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, su Instagram l'utente Venomhology ha realizzato un'immagine in cui Spider-Man, nel suo nuovo costume nero e dorato, affronta Doc Ock. Una delle due lenti della maschera è in frantumi, e i tentacoli del villain vanno a stringersi intorno a lui.

"Quindi parliamo dei nuovi costumi di Spider-Man trapelati" recita la didascalia. "Adoro quello nera e oro, mi è sembrato splendido fin dall'inizio. Comunque, la tuta integrata inizialmente non mi piaceva, ma ora sta crescendo..." aggiunge poi l'autore, promettendo presto un'altra sua creazione, stavolta con la integrated suit.

Alfred Molina tornerà nel ruolo del Dottor Octopus in Spider-Man: No Way Home. I fan continuano ad attendere un trailer ufficiale del film, che potrebbe chiarire una volta per tutte cosa c'è di vero in tutte le voci sul Multiverso, sul ritorno di altri attori che hanno interpretato Spider-Man come Tobey Maguire e Andrew Garfield e sugli altri rumor che continuano a rincorrersi.