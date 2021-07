Spider-Man: No Way Home, perché Doctor Strange ha una pala? I fan impazziscono sui social

Proprio in merito alla Funko Pop dedicata a Strange , i fan si sono posti tutti una domanda: perché stringe in mano una pala? Esatto, perché nella figure in vinile il personaggio di Cumberbatch ha un look "da meccanico" ed effettivamente molto urban style, questo nonostante indossi comunque il suo classico mantello. Giubbotto blu invernale, t-shirt grigia, pantaloni scuri e scarponi da lavoro , mentre sulla mano sinistra stringe ben salda tra le dita una pala e dalla destra fa partire uno dei suoi incanti. Sembra vestito per un giro sulla neve , e la pala sarebbe un altro indicatore di questa potenziale verità. Ma perché? Come sarà integrata questa parte nella storia? Come sappiamo, Doctor Strange avrà un ruolo sostanziale nel terzo capitolo del franchise, e comunque il look in questione è stato reputato tanto iconico e importante dai ragazzi di Funko da convincerli a produrci sopra una figure, dunque non vediamo l'ora di capire cosa ci riserverà il personaggio nel cinecomic di Jon Watts. L'uscita di Spider-Man: No Way Home è prevista per il 17 dicembre 2021.

Doctor Strange with a shovel, what he gonna do pic.twitter.com/rsiZ4vPihQ — The Marvel Sheriff (@SheriffDontMiss) July 2, 2021

So why does he have a shovel and it looks like Spider-Man is gonna become Doctor Strange Jr pic.twitter.com/0neof348SH — Phxntom 🌙 (@PhxntomNV) July 2, 2021

Doctor Strange is literally cleaning and fixing the sanctum because this leak that we saw yesterday... we saw him fixing a water tap ( I mean it looks like that) and today him with a shovel 😂lmao pic.twitter.com/TeBaF1P450 — MD AFFAN AFSAR (@affan_afsar) July 2, 2021

Doctor Strange be like, “I protect your reality. AND yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. And I’ll shovel the snow and fix your car, too, baby.” pic.twitter.com/Dzim7zAKSd — Quilloughby stan account (@SmilingBenedict) July 2, 2021