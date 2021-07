Spider-Man: No Way Home, Paul Giamatti sul mancato ritorno: 'Va bene così'

Spider-Man: No Way Home ha ormai assunto le sembianze di un'enorme rimpatriata a tema Marvel, tra i ritorni ormai certi di Electro e Doc Ock e quelli parecchio probabili di Goblin e degli Spider-Man di Maguire e Garfield. Come sempre accade in ogni rimpatriata che si rispetti, però, anche stavolta tocca far caso a qualche grande escluso.

Mentre sul web continuano a nascere rumor sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, infatti, qualcuno comincia a notare l'assenza del Rhino di Paul Giamatti visto in The Amazing Spider-Man 2, ritorno auspicato da molti ma al quale l'attore stesso, stando alle sue dichiarazioni, non sembra essere particolarmente interessato.

"Sono felice così. Non ho prestato attenzione a nessuno di questi rumor. Qualcuno mi ha chiesto di questa cosa, ma non ho seguito la questione. A me sta bene così. Penso sia giusto lasciare le cose come stanno. Per me non ci sono problemi" sono state le parole della star di Cinderella Man e La Versione di Barney.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto rivedere Rhino nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti! I nuovi costumi presentati nei giorni scorsi, intanto, ci lasciano immaginare uno Spider-Man con i poteri di Doctor Strange.