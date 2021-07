Spider-Man: No Way Home, nuovi rumor su Tobey Maguire e Andrew Garfield: scopriamoli

È da tempo che si parla di un coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, e nonostante l'incertezza generale, sul web continuano a spuntare nuovi dettagli al riguardo. Ma cosa sarà vero, e cosa no? Intanto, scopriamo cosa dicono i nuovi rumor...

Sono ormai mesi che rumor di ogni tipo e star e personaggi da ogni angolo dell'universo Marvel vengono accostati al terzo capitolo delle avventure di Spider-Man targate MCU, e sebbene alcuni siano già in un qualche modo confermati (Alfred Molina ha rivelato lui stesso di avere un ruolo nel film, mentre per Doctor Strange abbiamo il merchandise di Spider-Man: No Way Home a fornire una prova ancora più solida della sua presenza), altri continuano a essere un punto interrogativo (ci sarà davvero Daredevil in No Way Home?).

Tra questi, il più grande di tutti rimane la presenza dei due precedenti interpreti di Spider-Man al cinema, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eppure stando agli ultimi rumor, non solo li rivedremo, ma avranno anche parecchio screen-time, in qualità di co-protagonisti del film.

Ad affermarlo è stato lo scooper Daniel Richtman, che in un tweet ha dichiarato: "Ho sentito dire che dal momento in cui appaiono nel film, Tobey e Andrew diventano co-protagonista assieme a Holland".

Purtroppo al momento non abbiamo modo di sapere se sarà davvero così, in passato alcune voci si sono certo rivelate veritiere, ma come ha asserito anche Kevin Feige in una recente intervista: "Non tutti i rumor che leggete online sono veri, anzi, quasi nessuno... Ma non sono nemmeno tutti falsi. È lì che sta il divertimento".

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.