Spider-Man: No Way Home, nuovi indizi dal merchandise: i fan impazziti sui social

In attesa del sospirato trailer che continua a latitare, per scoprire qualche dettaglio in più su Spider-Man: No Way Home i fan fanno riferimento a tutto ciò che è di contorno al film: per esempio un set Lego ha rivelato il nuovo costume di Tom Holland, ed è inutile specificare che sul web se ne parla tantissimo.

Non è ancora una notizia ufficiale, ma se il look di Spider-Man dovesse essere quello visto sulla confezione, in Spider-Man: No Way Home il nostro eroe avrà un costume in cui prevalgono i colori neri e rosso, con il logo del ragno dorato sul petto, che sembra un po' strizzare l'occhio all'armatura di Iron Man.

Le indiscrezioni sembrano confermate anche da altri articoli di merchandise, che continuano ad aggiungersi in queste ore: nella nostra gallery possiamo vedere dei nuovi Funko POP! che rappresentano nuovamente il personaggio interpretato da Tom Holland con il nuovo costume nero, oltre che Doctor Strange. Quest'ultimo compare anche in un nuovo set Lego, visibile nel tweet in calce alla notizia.

Dopo un riepilogo su quando uscirà Spider-Man: No Way Home, lasciamo spazio alle reazioni del web dopo la "rivelazione" del nuovo costume: c'è chi lo paragona a una concept art risalente ai tempi di Avengers: Infinity War, chi immagina la reazione di Kevin Feige all'uscita del leak, chi prende in giro i fan disperati all'idea che il costume non rispecchi quello dei fumetti.

E voi che ne pensate del possibile nuovo costume in Spider-Man: No Way Home? Vi piace la versione vista nel set Lego? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.