Spider-Man: No Way Home, qualcosa si muove: arriva un altro teaser internazionale

Dopo il leak di Spider-Man: No Way Home emerso nelle scorse ore, sembra che Sony sia finalmente pronta ad attivare la campagna promozionale dell'atteso film con Tom Holland. Non solo l'account di Sony Pictures Argentina ha ricaricato il teaser sul proprio profilo, ma ora è arrivato in rete un nuovo promo internazionale.

Accompagnato dal classico tema di Spider-Man rivisitato da Michael Giacchino, il video è stato pubblicato da Sony Pictures Brazil e svela il titolo del film in versione portoghese, "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa". Come nel caso del precedente, anche questo filmato di chiude con un glitch che mostra due versioni del logo del film, una blu e una rossa, che ricordando i titoli di Spider-Man: Un nuovo universo ha subito spinto molti a pensare che possa trattarsi di un'ulteriore conferma sulla trama incentrata sul Multiverso.

Ricordiamo infatti che la nuova avventura del ragnetto sarà collegata in qualche modo all'arco narrativo del Multiverso composto da WandaVision, Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con anche la presenza di Benedict Cumberbatch nel cast, e che nei mesi scorsi è stato confermato il ritorno di Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni dei rispettivi villain Doc Ock ed Electro. Ancora nessuna novità concreta invece sulla vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Intanto, domani 16 giugno arriva su Disney+ il secondo episodio di Loki.