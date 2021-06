Spider-Man: No Way Home, LEAK: un video ufficiale conferma la trama del Multiverso?

In attesa di mettere gli occhi sul trailer di Spider-Man: No Way Home di cui si è tanto discusso in questi giorni e che sembra ormai in dirittura di arriva, è emerso in rete un leak che parrebbe confermare un importante dettaglio sulla trama della nuova avventura dell'arrampicamuri di Tom Holland.

Come segnalato da The Direct, l'account ufficiale di Sony Argentina ha caricato un breve promo ufficiale per svelare il titolo spagnolo della pellicola, "Spider-Man: Sin Camino a Casa". La cosa interessante, oltre al fatto che il tweet in questione è stato prontamente cancellato, è che sul finale del filmato è presente un glitch che mostra due versioni del logo del film: una blu e una rossa, in modo simile a quanto visto nei titoli di testa di Spider-Man: Un nuovo universo.

Vista la somiglianza dei due effetti, molti hanno iniziato ad ipotizzare che si tratti di un riferimento alla trama incentrata sul Multiverso. D'altronde, anche mettendo da parte le voci su un eventuale ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, sia Alfred Molina che Jamie Foxx hanno confermato la loro presenza nei ruoli dei villain che hanno interpretato rispettivamente in Spider-Man 2 di Sam Raimi e The Amazing Spider-Man 2, vale a dire Doc Ock ed Electro.

Vi ricordiamo che l'uscita del film è fissata al 17 dicembre 2021, dunque possiamo aspettarci delle novità entro breve. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.