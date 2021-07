Spider-Man: No Way Home, J.K. Simmons parla del ritorno di J. Jonah Jameson

Il finale di Spider-Man: Far From Home mostrava il ritorno di J.K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson (diverso rispetto a quello della trilogia di Raimi), e ora il merchandising di Spider-Man: No Way Home di John Watts conferma che l'attore riprenderà il ruolo del giornalista Marvel anche nel nuovo capitolo della saga.

Parlando con Variety proprio di Jameson durante la premiere de La guerra di domani di Chris McKay, Simmons ha spiegato effettivamente di essere anche nel nuovo film con Tom Holland, parlando di come la sua interpretazione sia ora diverse rispetto a quella della trilogia di Sam Raimi. Ha infatti detto l'attore Premio Oscar per Whiplash:



"Voglio dire, per me è strano, bizzarro e meraviglioso. Sapete? Ero nella versione di Sam Raimi in quell'universo che amo, amo, amo davvero moltissimo. Ora sono in quest'altra iterazione dello stesso universo, a cui voglio bene e che sto imparando a conoscere e mi sto divertendo molto. Non vedo l'ora di andare avanti per... avere più ruolo, essere più presente. Si spera".



Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 17 dicembre 2021. Un primo trailer dovrebbe uscire nelle prossime settimane o forse più tardi, durante qualche evento importante estivo a cui parteciperanno anche i Marvel Studios.