Spider-Man: No Way Home, J.K. Simmons ammette: 'Magari ci rivedremo...'

Dopo aver interpretato J. Jonah Jameson nello Spider-Man di Sam Raimi del 2001, nei sequel e nella serie animata, J.K. Simmons è apparso un po' a sorpresa nella scena post-credit di Spider-Man: Far from Home, diventando così il primo attore a interpretare lo stesso personaggio anche all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Dopo questo cameo sono in molti a immaginare, oltre alla chiacchieratissima presenza di Andrew Garfield, anche un ritorno di J.K. Simmons nel prossimo Spider-Man: No Way Home, terzo stand-alone dedicato a Peter Parker targato MCU.

Da parte sua l'attore, premiato con l'Oscar nel 2015 per la sua interpretazione in Whiplash, sembra non voler fare nulla per smentire le voci, e anzi divertirsi a stuzzicare i fan. In una recente intervista a Comicbook.com, infatti, J.K. Simmons ha dichiarato: "Sono abbastanza sicuro che la gente sappia che potrei farmi vedere di nuovo nella terra di Spider-Man..."

Se non è un'ammissione in piena regola, insomma, poco ci manca. I fan, intanto, sperano di rivedere in Spider-Man: No Way Home anche altre vecchie conoscenze, come dimostra la recente fan-art dedicata a Emma Stone.

Al di là del ruolo di J. Jonas Jameson, Simmons sembra avere un rapporto speciale con il mondo dei cinecomic: ha interpretato infatti il commissario Gordon nel DCEU e presterà la voce a Omni-Man nell'imminente serie animata Invincible targata Amazon.