Spider-Man: No Way Home è ispirato ad una famosa run a fumetti di John Romita Jr?

Continua l'attesa dei fan del Marvel Cinematic Universe per qualsiasi tipo di dettaglio relativo a Spider-Man: No Way Home, e un nuovo rumor emerso in questi minuti potrebbe fare gola agli appassionati di vecchia data dei fumetti di Peter Parker.

Con le voci assordanti relative ai ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Emma Stone e Willem Dafoe, i fan della saga con Tom Holland sembrano essersi convinti che il film rifarà il verso al film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, e avrà a che fare con realtà parallele.

Ora l'utente di Reddit Omojema_SWNN - che in passato, come riportato da CBM, si sarebbe dimostrato affidabile - ha 'anticipato' che Kevin Feige prenderà nuovamente spunto dai fumetti di The Amazing Spider-Man di J. Michael Straczynski e John Romita Jr.: la saga MCU aveva già guardato a quegli albi per il colpo di scena di zia May alla fine di Homecoming, e secondo l'utente di Reddit No Way Home è ispirato dal fumetto "Happy Birthday", un fumetto che include anche la partecipazione di Doctor Strange.

Quella storia, narrata a cavallo di The Amazing Spider-Man #500, vide Peter iniziare a collaborare con Doctor Strange per proteggere New York City solo per ritrovarsi a rivivere il proprio passato dopo essere entrato in un portale magico insieme allo Stregone Supremo; ricollocato nel corpo del sé stesso più giovane, il supereroe nel fumetto deve combattere di nuovo i suoi vecchi nemici e intravede intravisto un possibile futuro alternativo.

Come noto lo Spider-Man dell'MCU non ha una lunga storia di nemici alle spalle (possiamo citare solo Avvoltoio, Thanos e Mysterio), quindi forse nella versione cinematografica di questa storia l'incidente con Doctor Strange lo catapulterà nel corpo di altri Spider-Man, facendogli vivere avventure vissute da altri Peter Parker nel Multiverso? Secondo quanto riferito, del resto, "Happy Birthday" è stato utilizzato solo come ispirazione per il film, e i Marvel Studios sono noti per 'riadattare' i famosi fumetti Marvel per il grande schermo, cambiando sempre le carte in tavola per stupire anche i più avidi lettori.

Naturalmente sottolineiamo come non ci sia alcunché di ufficiale in queste voci di corridoio, e chissà che il primo trailer ufficiale tanto atteso dai fan non arrivi a smentirle o confermarle.