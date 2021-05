No Way Home, un indizio sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3

Spider-Man: No Way Home è uno dei progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe, soprattutto dopo la raffica di voci relative al multiverso emerse negli ultimi mesi. Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home vedrà il ritorno di Tom Holland insieme ad altri volti noti del franchise come Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Jon Favreau.

No Way Home affronterà le conseguenze del cliffhanger conclusivo di Spider-Man: Far From Home, quando Mysterio (Jake Gyllenhaal) ha rivelato al mondo l'identità segreta di Peter Parker. Attualmente si sa ancora molto poco su come il film darà seguito al finale del secondo capitolo su Spider-Man dell'MCU ma tutto lascia pensare che la soluzione indicata sia il multiverso.



Da tempo ci sono parecchie voci sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, i due precedenti interpreti cinematografici di Peter Parker/Spider-Man. Una conferma indiretta potrebbe essere l'ufficialità del ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Doc Octopus, personaggio interpretato in Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Un'altra conferma potrebbe essere legata al fatto che il team di VFX che ha lavorato alle precedenti saghe lavoreranno anche a questo nuovo capitolo.

Ovviamente si tratta di un collegamento che va preso molto con le pinze perché non ci sono per il momento delucidazioni che riguardano questo possibile collegamento con il multiverso.

Ma l'ipotesi rimane molto probabile.



I fan si chiedono se il trailer di Spider-Man: No Way Home sia in arrivo, dopo la pubblicazione di una foto piuttosto ambigua sui social.