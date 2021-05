Spider-Man: No Way Home, a Hollywood sono sicuri: 'Andrew Garfield sta mentendo'

Nel corso di una recente intervista promozionale della quale vi abbiamo parlato, l'attore Andrew Garfield ha negato il suo coinvolgimento in Spider-Man: No Way Home, attesissimo terzo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Il ritorno di Garfield e Tobey Maguire nelle scorse settimane era stato anche 'confermato' da un clamoroso leak sulla trama di Spider-Man 3 ad opera di un insider abbastanza affidabile, che aveva già avuto modo di anticipare succosi dettagli inediti di Falcon & The Winter Soldier. E infatti, a qualche ora dalla pubblicazione delle dichiarazioni della star di The Amazing Spider-Man, da Hollywood arrivano voci molto contrastati: in una situazione paradossale, adesso i più noti scooper del web hanno iniziare a 'prendere in giro' il povero Andrew Garfield, pubblicando diversi meme sulla sua abilità nel mentire.

Addirittura ComicBook, che tramite il suo uomo di punta Brandon Davis aveva confermato in esclusiva la presenza di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, si sbilancia al punto da pubblicare, nella notte italiana, un editoriale intitolato 'Perché Andrew Garfield fa totalmente, probabilmente in Spider-Man: No Way Home'. L'articolo, che trovate in calce, cita le dichiarazioni 'false' di Tatiana Maslany, che negò di essere stata scelta come She-Hulk fino all'ultimo secondo, e assicura i fan che Andrew Garfield sarà in Spider-Man: No Way Home: "Questo non è uno scoop esclusivo, né vogliamo rivelare per forza qualcosa di importante. Stiamo solo dicendo che ci sono già prove più che sufficienti per suggerire che sì, Garfield probabilmente tornerà come Peter Parker in Spider-Man: No Way Home. È quasi certo che la sua intervista sia solo uno stratagemma per mantenere il segreto e aumentare le sorprese del film. Sedetevi, fate un respiro profondo e rilassatevi: un giorno sarà tutto svelato" si legge nell'editoriale, che davvero lascia poco spazio ai dubbi.

Del resto Alfred Molina ha scoperchiato un vaso di Pandora bello grosso quando ha confermato di aver interpretato lo stesso Dottor Octopus di Spider-Man 2 di Sam Raimi, e a questo punto i fan semplicemente non vogliono credere che il film mostrerà i vecchi villain (compreso Elector di Jamie Foxx) e non i vecchi Spider-Man.

Ricordiamo che No Way Home uscirà il 17 dicembre: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!