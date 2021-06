Spider-Man: No Way Home, guardate Tobey Maguire vs. Jamie Foxx in questa fanart

Nel frattempo che attendiamo con ansia notizie su un possibile trailer di Spider-Man: No Way Home, il web trova il modo di intrattenerci con una nuova fanart a tema con protagonisti Tobey Maguire e Jamie Foxx.

Spider-Man: No Way Home potrebbe mostrarci il Multiverso Marvel come mai prima in un prodotto del MCU (anche se Loki non è certo da sottovalutare sotto questo aspetto), e tra i volti noti che vedremo nel film si ipotizza ormai da tempo che possano esserci i precedenti interpreti di Spider-Man sul grande schermo Andrew Garfield e Tobey Maguire.

E proprio quest'ultimo è protagonista di una fanart di Jaxson Derr che lo vede scontrarsi con un altro personaggio che dovrebbe fare ritorno nel terzo capitolo di Spider-Man con protagonista Tom Holland, l'Electro di Jamie Foxx.

Chissà se avremo davvero occasione di vedere una simile scena nella pellicola...

Certo, a questo punto si vocifera la presenza di così tanti personaggi nel film che ne abbiamo ormai perso il conto, e gli Studios non ci facilitano le cose evitando di commentare o confermare i vari rumor, quindi tutto è possibile, specialmente in casa Marvel... Ma voi cosa ne pensate? Chi vedremo fare capolino in Spider-Man: No Way Home il prossimo dicembre? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.