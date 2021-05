Spider-Man: No Way Home, il Green Goblin di Willem Dafoe nemico principale? I rumor

Nonostante ci siano in uscita da qui a ottobre Black Widow con Scarlett Johansson, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli con Simu Liu ed Eterni di Chloe Zhao, nessun cinecomic del Marvel Cinematic Universe sta attirando tanta attenzione tra i fan come l'attesissimo Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Questo perché si vocifera (ma non è ancora stato confermato del tutto) che il film di Jon Watts spalancherà le porte del Multiverso, e questo volta definitivamente, tant'è che è stata confermata la presenza del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e anche quella di villain come il Doc Oc di Alfred Molina direttamente dallo Spider-Man2 di Sam Raimi e pure dell'Electro di Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb.



Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, alla festa si uniranno altri villain come ad esempio l'Uomo Sabbia, e tutti ripresi dai vecchi film dell'Uomo-Ragno. Non c'è ancora alcune dettaglio specifico della trama, comunque, ma i fan stanno già teorizzando (anche grazie allo scooper Charles Murphy) che nel cinecomic appariranno insieme i Sinistri Sei, il che significa che vedremo anche il Green Goblin di Willem Dafoe.



A tal proposito, nel podcast di Collider, il conduttore Jeff Sneider ha alimentato alcuni rumor sulla presenza del Green Goblin nel film, menzionandolo addirittura come "nemico principale del film", di avere fiducia che sarà così.



Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021.