Spider-Man: No Way Home, i fan in rete continuano a chiedere il trailer del cinecomic

Sappiamo che il primo trailer di Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare in questi giorni, ma i fan ormai non stanno più nella pelle e sperano che ogni giorno sia quello buono per avere un primo assaggio della prossima avventura che coinvolgerà il Peter Parker di Tom Holland e con tutta probabilità vedrà il ritorno di vecchie conoscenze Marvel.

A questo proposito alcuni fan l'hanno presa con ironia appunto facendo riferimento che ogni giorno si susseguono annunci sull'arrivo del trailer di Spider-Man: No Way Home mentre alla fine dello stesso giorno non è ancora uscito nulla sul web. Non rimane altro da fare che avere ancora un po' di pazienza e vista la data ravvicinata della sua uscita, fissata per dicembre di quest'anno, un primo trailer a breve non solo è probabile ma è praticamente certo.

Dopo l'esordio in Captain America: Civil War, Tom Holland si è preso la scena in Spider-Man: Homecoming e in Spider-Man: Far From Home. Ora è atteso nel terzo film del franchise, nuovamente al fianco di Zendaya e Jacob Batalon.

Il film includerà inoltre il ritorno di storici villain degli Spider-Man cinematografici del passato come Alfred Molina nel ruolo di Doctor Octopus e Jamie Foxx nei panni di Electro. Entrambi avevano recitato al fianco di altri Peter Parker: Tobey Maguire e Andrew Garfield, che potrebbero tornare a vestire l'iconico costume di Spider-Man proprio nel prossimo film di Jon Watts. Tra i rumor più insistenti anche un ruolo chiave per Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

Ma quando uscirà davvero il trailer di Spider-Man: No Way Home? Ecco gli ultimi aggiornamenti. Curiosamente, i fan sono anche in attesa del primo trailer di Uncharted, sempre con Tom Holland protagonista. Sempre con Holland, pochi giorni fa ha debuttato su Prime Video Chaos Walking.