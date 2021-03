Spider-Man: No Way Home, Emma Stone diventa Spider-Gwen nella nuova fan-art

Gwen Stacy sì, Gwen Stacy no: quella sul ritorno del personaggio interpretato da Emma Stone in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 è solo una delle tante domande che circondano questo Spider-Man: No Way Home che, secondo quanto trapelato negli ultimi mesi, dovrebbe riportare sul grande schermo alcuni dei personaggi Marvel più amati.

Nonostante i tanti ritorni annunciati in via ufficiale è proprio sui nomi più attesi che regna dunque l'incertezza (di recente, però, dei tweet sembrerebbero aver provato la presenza di Andrew Garfield in Spider-Man: Far From Home): quello di Emma Stone fa ovviamente parte di quest'ultima categoria, con la sua Gwen che risulterebbe un graditissimo ritorno per la maggior parte dei fan, soprattutto dopo averle detto addio in modo così traumatico ormai un po' di anni fa.

Sognare, comunque, non costa nulla: in attesa della tanto agognata ufficialità, dunque, una nuova fan-art saltata fuori in queste ultime ore immagina proprio l'attrice di La La Land nei panni della Spider-Gwen del Marvel Cinematic Universe, dando vita alle fantasie dei tanti fan che speravano in quest'evoluzione per il personaggio visto nei film di Marc Webb.

Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe vedere questa versione di Gwen Stacy nell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Mettendo un attimo da parte ipotesi e nomi incerti, intanto, facciamo gli auguri a Tom Holland per i suoi primi 5 anni da Spider-Man.