Spider-Man: No Way Home, Emma Stone commenta le voci sull'arrivo di Gwen nel film MCU

Nel corso di una recente intervista promozionale per il nuovo film Disney Crudelia, l'attrice premio Oscar Emma Stone ha commentato le famose voci di corridoio sul possibile ritorno di Gwen Stacy in Spider-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland.

Parlando con MTV News, la star di La La Land e The Amazing Spider-Man ha dichiarato: "Certo che ho sentito quelle voci! Non so se dovrei dire qualcosa al riguardo, ma non sono coinvolta. Da ex attrice della saga, non so cosa dovrei rispondere!"

Finora, solo Alfred Molina ha confermato di aver ripreso effettivamente il suo ruolo di Dottor Octopus da Spider-Man 2 di Sam Raimi, mentre Andrew Garfield ha provato a negare per poi ammorbidire la sua posizione. Detto questo, vale la pena notare che, a differenza della Mary Jane di Kristen Dunst, la povera Gwen Stacy di Emma Stone perdeva la vita alla fine di The Amazing Spider-Man 2; e la perdeva esplicitamente, mentre i destini di Electro e di Doc Ock nei rispettivi film rimanevano molto vaghi.

Il famoso leak sulla trama di Spider-Man: No Way Home non menzionava né Mary Jane né Gwen, ma ad Hollywood sembrano tutti sicuri che la presenza di Tobey Maguire, Andrew Garfield e perfino Charlie Cox (che tornerebbe come Matt Murdock/Daredevil dalla serie Netflix) sia il segreto peggio custodito dei Marvel Studios: sono molti ad aver riferito, infatti, che Spider-Man: No Way Home sarà il tentativo live-action di creare uno 'Spider-Verse' sulla scia del successo del film d'animazione, ma come sempre quando si parla di Marvel bisognerà aspettare i titoli di coda (anzi la fine dei titoli di coda) del film per avere un quadro completo della situazione.

