Spider-Man: No Way Home, c'è anche il fratello di Tom Holland nello stesso ruolo di Cherry

Nel Marvel Cinematic Universe i crossover sono all'ordine del giorno e, stando alle notizie trapelate negli ultimi mesi, Spider-Man: No Way Home sarà il non plus ultra da questo punto di vista. Il film di Jon Watts, però, non si limiterà a rimanere nei confini dell'universo cinematografico targato Disney.

Stando alle ultime novità, infatti, nel nuovo film sul nostro arrampicamuri preferito ritroveremo anche un personaggio visto in un film che con l'MCU ha ben poco in comune, se non il nome dei due registi: stiamo parlando, infatti, del Cherry dei fratelli Russo e, nello specifico, del personaggio interpretato da Harry, il fratello di Tom Holland.

Nel film dei Russo Harry interpreta infatti il ruolo dello spacciatore Shaky Kid, nel quale a quanto pare lo rivedremo durante Spider-Man: No Way Home: "Abbiamo avuto quest'idea per cui in ogni film in cui ci sarò io Harry riprenderà il ruolo di Shaky Kid. Quindi sì, Harry ritornerà in questo strano cameo nel Marvel Cinematic Universe come lo spacciatore di ecstasy Shaky Kid" ha spiegato il nostro Tom.

Come avrete già intuito, comunque, poche ore fa è stato ufficializzato il nome Spider-Man: No Way Home per il film che riporterà sul grande schermo il Peter Parker di Tom Holland; i fan, intanto, si chiedono cosa si celi dietro il ritorno di Tobey Maguire su Twitter.