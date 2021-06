Spider-Man: No Way Home, 'dov'è il trailer?' diventa trend su Twitter

"Dov'è il trailer?" sta diventando velocemente trend topic su Twitter, ovviamente in riferimento all'uscita del primo footage ufficiale dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, terzo capitolo della trilogia Sony-Marvel Studios con protagonista Tom Holland e in uscita al cinema il prossimo dicembre.

Questo sta accadendo perché i fan più attivi e reattivi via social sono convintissimi che il trailer del nuovo Spider-Man sia ormai in dirittura d'arrivo. Non solo per una questione di tempistiche promozionali, mancando ormai cinque mesi o poco più all'uscita del film nelle sale, ma anche per altri tre interessanti motivi: perché il compleanno di Tobey Maguire è oggi, 27 giugno; perché sia lui che Andrew Garfield si trovano attualmente entrambi a New York City e infine perché il padre di Tom Holland ha confermato che il figlio sta volando in queste ore verso New York.



Questo ha stimolato i fan dell'Arrampica-Muri Marvel a porsi qualche domanda sull'intrigante timing dei tre interpreti, che a loro avviso sono nella Grande Mela proprio in attesa di una prima promozione di Spider-Man: No Way Home, anche se non c'è assolutamente nulla di confermato al riguardo.



Voi cosa ne pensate? Quanto state aspettando il trailer del film? Ditecelo ovviamente nei commenti in calce alla notizia.