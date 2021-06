Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange ha un ruolo chiave nei nuovi rumor sulla trama

Un'enorme e presumibile leak dedicato a Spider-Man: No Way Home di Jon Watts sembra aver rivelato molti e succosi dettagli sulla trama del terzo capitolo del franchise Sony-Marvel Studios con protagonista Tom Holland, dunque per evitare ogni possibile SPOILER vi invitiamo a fermarvi ora se non volete rovinarvi nessuna sorpresa.

La verità è che questo leak su 4Chan potrebbe anche essere soltanto una teoria dei fan presentata come leak ufficioso, ma potrebbe pure rivelarsi vera e dunque anticipare molte e interessante particolarità del film. Da qui in avanti non ci sono scuse: se leggete è a vostro rischio e pericoloso. Si procede.



Ecco tutto:



"Peter Parker è in fuga dopo gli eventi di Far From Home insieme ai suoi compagni Ned e MJ. Doctor Strange su diretta richiesta di Happy accetta di ospitare i tre nel suo Sancta Sanctorum, dove Peter si imbatte in quella che è una prigione dove sono tenuti segregati tutti i criminali del Raimiverse e di The Amazing Spider-Man. A questo punto, il Green Goblin di Willem Dafoe manipola Peter per liberarli e questi riescono a fuggire dal carcere e invadere New York. Peter tenta di risolvere il problema ma capisce che questi cattivi sono davvero troppi per lui.



Arriva allora Strange in suo soccorso ma suggerisce maggiore aiuto. I due viaggiano nel Multiverso per reclutare così altri Spider-Man, cioè l'iterazione di Tobey Maguire, ormai sposato con MJ e con una figlia, e poi quella di Andrew Garfield, divenuto professore universitario. Normal Osborn di Dafoe guida i cattivi alla Oscorp nella linea principale del MCU per ottenere la tecnologia che renderebbe possibile aprire un portale tra le dimensioni. Si formano così i Sinistri Sei composti da Green Goblin, Lizard, Doctor Octupus, Sandman, Elctro e Rhino. Osborn si rende presto conto di avere bisogno del nucleo energetico di Stark per aprire il portale, intenzionato a lasciare tutti gli Spider-Man nella line MCU e tornare nella sua dimensione insieme agli altri nemici, nei loro rispettivi universi.



Il leak dice che la battaglia finale si svolge sulla Statua della Libertà, dove l'Uomo-Ragno di Maguire muore durante lo scontro. Lo Spidey di Holland e quello di Garfield riescono invece a battere Osborn e impedirgli di usare il dispositivo, ma nel caos della battaglia Ned viene ucciso di Green Goblin, cosa che fa arrabbiare l'Uomo Ragno di Holland che quasi uccide Goblin, ma è lo Spider-Man di Garfield che lo ferma, ricordandogli che non è un assassino come i suoi nemici.



I due partecipano poi al funerale dello Spidey di Maguire nel Raimiverse e poi si separano. I Sinistri Sei vengono nuovamente rinchiusi nella prigione di Strange e nel MCU Peter Parker cancella e cambia il suo nome grazie all'Avvocato Matt Murdock (Daredevil), ma la sua identità rimane ormai nota a tutti quanti. Il film si conclude presumibilmente con Peter che decide di continuare a essere un supereroe per onorare la morte dei suoi compagni".



Sebbene questo leak sia inverosimile, la verità è che si avvicina molto a un'altra fuoriuscita di notizie dello scorso aprile su Spider-Man: No Way Home, quasi la andasse a confermare e integrare. Non ci resta che aspettare il primo trailer per capire se sia tutto vero o solo in parte o per nulla.



Spider-Man: No Way Home uscirà al cinema il 17 dicembre 2021.