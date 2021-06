Spider-Man: No Way Home, è davvero in arrivo il Multiverso? Ne parliamo in un video

In attesa di scoprire i primi dettagli con l'arrivo del trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, la cui uscita tarda ad arrivare nonostante gli insistenti rumor delle ultime settimane e l'uscita prevista per dicembre 2021, abbiamo realizzato un video per discutere sulla tanto chiacchierata questione del Multiverso.

Il legame confermato con la trama di WandaVision, Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness lascia presagire che effettivamente qualcosa si sta muovendo sul fronte degli universi alternativi, e la presenza di Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni di Doc Ock ed Electro - interpretati rispettivamente in Spider-Man 2 di Sam Raimi e The Amazing Spider-Man - non ha fatto che confermare questa ipotesi.

Resta però da capire se si riveleranno veritiere le voci sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel ruolo dei rispettivi Peter Parker, oltre che di Kristen Dunst ed Emma Stone rispettivamente come Mary Jane Watson e Gwen Stacy, per cui non emergono indizi concreti ormai da diverse settimane.

Voi cosa ne pensate di questo scenario? Siete convinti che una storia basata sul Multiverso potrebbe alzare l'asticella per la terza avventura dell'arrampicamuri di Tom Holland? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti.

Prima di lasciarvi al video, che potete visionare all'interno della notizia o direttamente sul canale YouTube di Everyeye Plus, vi ricordiamo che la Disney ha confermato che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sta collaborando con Sony per la promozione di Spider-Man 3.