Spider-Man: No Way Home, confermata la presenza di Kirsten Dunst? Ecco il nuovo indizio

In attesa che i Marvel Studios si pronuncino ufficialmente sulla vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, è arrivato in rete un nuovo indizio sul possibile ritorno di Kristen Dunst nei panni di Mary Jane Watson.

Su Twitter, l'account Tobey Maguire & Kirsten Dunst News ha notato (via Heroic Hollywood) che nella scheda IMDb del film è stato inserito il nome di Askia Won-Ling Jacob come "costumista personale di Ms. Dunst". Al momento non è chiaro da chi provenga questa informazione, ma il nome è stato prontamente rimosso sia dal film che dal profilo personale della costumista, dando ancora più adito alle speculazioni sul ritorno del cast originale.

Mentre per quanto riguarda Maguire, Garfield, Dunst ed Emma Stone rimaniamo nel campo delle indiscrezioni, vi ricordiamo sia Alfred Molina che Jamie Foxx hanno confermato il loro ritorno nei ruoli del Doctor Octopus ed Electro, apparsi rispettivamente in Spider-Man 2 di Sam Raimi e The Amazing Spider-Man 2. Durante un'intervista dello scorso aprile, Molina ha inoltre rivelato che sarà ringiovanito digitalmente in modo simile a quanto fatto con Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson e Michael Douglas nei film precedenti del franchise.



Intanto, Andrew Garfield ha parlato dei rumor su Spider-Man: No Way Home.