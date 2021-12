Spider-Man: No Way Home conferma una terribile verità su Doctor Strange

Spider-Man: No Way Home è finalmente approdato nelle sale cinematografiche italiane e internazionali e i fan stanno accorrendo in massa nei cinema facendo lievitare in maniera vertiginosa gli incassi del film di Jon Watts, che per la terza volta consecutiva troviamo alla regia di un film di Spider-Man, eguagliando Sam Raimi e la sua prima trilogia.

Ovviamente del film non è possibile parlare in maniera esaustiva in questa sede perché dovrebbe elencare uno spoiler dietro l'altro (cosa che tra l'altro abbiamo già fatto in un video apposito che contiene i 5 più grandi spoiler di SpiderMan in un video). Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se siete riusciti ad arrivare fin qui, perché parleremo di una grande rivelazione contenuta in Spider-Man: No Way Home.

Nel primo atto della pellicola, Peter Parker si rivolge a Doctor Strange per far sì che il mondo dimentichi l'identità segreta di Spider-Man che sta letteralmente rovinando la vita non solo a lui ma anche ai suoi più cari amici, Ned e MJ. Tuttavia, proprio nel corso dell'introduzione di Strange, che qui vediamo per la prima volta da Avengers: Endgame, è lui stesso a informarci che non è più lo Stregone Supremo in carica. Per un "cavillo burocratico" il titolo è passato a Wong (il che spiegherebbe i suoi interventi in Shang-Chi nel reclutare l'eroe per gli Avengers). Questo poiché Doctor Strange è stato vittima del Blip di Thanos e quindi assente dal mondo per ben cinque anni, in questo lasso di tempo c'era bisogno comunque di uno Stregone Supremo, titolo che è andato quindi a Wong, sopravvissuto al Blip.

In ogni caso vedremo le conseguenze delle azioni di Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home nel successivo Doctor Strange e il Multiverso della Follia. Proprio Cumberbatch ha parlato del suo futuro nei panni di Doctor Strange.