Spider-Man: No Way Home: come farà Dottor Octopus ad entrare nel MCU?

Spider-Man: No Way Home ci darà finalmente modo di ritrovare uno dei villain più apprezzati di sempre nell'ambito dei cinecomic, vale a dire quel Dottor Octopus magistralmente interpretato da Alfred Molina in quella perla che è lo Spider-Man 2 di Sam Raimi. Ma in che modo sarà possibile l'ingresso di Doc Ock nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo la conferma del ritorno di Dottor Octopus da parte di Alfred Molina, infatti, in molti hanno cominciato a chiedersi in che modo la trama del film con Tom Holland e Zendaya renderà credibile il fatto che il villain di Spider-Man 2 sia sfuggito alla morte dopo quel tragico finale.

La cosa, in realtà, potrebbe esser resa plausibile da una delle teorie più diffuse sui buchi neri: come sicuramente ricorderete, infatti, sul finale del film di Sam Raimi Doc Ock si sacrificò per salvare Manhattan dal buco nero creatosi a causa del suo reattore a fusione nucleare. Il finire in un buco nero, però, potrebbe secondo alcuni non voler dire morte certa: stando alla teoria dei wormhole, infatti, non è da escludere che un simile mostro di materia iper-concentrata si riveli un passaggio verso altri luoghi o, addirittura, altri universi (chi ha visto Interstellar saprà di cosa parliamo).

Il buon Octopus potrebbe dunque esser sopravvissuto al suo stesso sacrificio, ritrovandosi magari catapultato in una realtà alternativa o in un altro punto del suo stesso universo. Vi convince questa teoria? Diteci la vostra nei commenti! Quel che è certo è che noi tutti non stiamo più nella pelle dall'attesa di rivedere sul grande schermo uno dei migliori personaggi mai partoriti da un cinecomic.