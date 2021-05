Spider-Man: No Way Home si collegherà agli spin-off di Sony? Lo studio: 'Abbiamo un piano'

La recente notizia dell'arrivo di un film di Kraven con protagonista Aaron Taylor-Johnson ha aggiunto un ulteriore tassello al cosiddetto SPUMC, l'universo cinematografico Sony basato sui personaggi Marvel legati al mondo di Spider-Man.

Fanno parte di questo franchise anche Venom, il sequel Venom: La Furia di Carnage e il Morbius con Jared Leto, e a quanto pare in futuro possiamo aspettarci un collegamento con l'arrampicamuri di Tom Holland. Se già la comparsa a sorpresa dell'Avvoltoio di Michael Keaton nel trailer di Morbius aveva lasciato presagire un principio di legame con il MCU, infatti, ad alimentare questa possibilità ci hanno pensato le nuove dichiarazioni di Sanford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group.

"In realtà c'è un piano. Penso che ora le persone stiano capendo sempre di più dove siamo diretti e credo che quando uscirà No Way Home, diventerà ancora più chiaro", ha spiegato il dirigente dopo aver parlato di un possibile incontro tra Venom e Spider-Man. "La cosa bella è che abbiamo un ottimo rapporto con Kevin. C'è un incredibile sandbox con cui giocare. Vogliamo che quei film del MCU siano giganteschi, perché è fantastico per noi e per i nostri personagi Marvel, e penso che valga lo stesso anche per loro. Abbiamo un ottimo rapporto. Ci sono molte opportunità, e penso che le coglieremo."

Nel corso dell'intervista, inoltre, Panitch ha stuzzicato i fan su un eventuale arrivo dei Sinistri Sei: "Sarebbe fantastico, non è vero?"