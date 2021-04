Spider-Man: No Way Home, un clamoroso leak ha svelato importanti segreti del film?

Un utente di Reddit che nei giorni scorsi aveva rivelato in anticipo l'identità del cameo di Falcon & The Winter Soldier, guadagnandosi dunque la fiducia dei lettori, in queste ore ha svelato quelli che lui stesso ha descritto come 'importanti dettagli della trama di Spider-Man: No Way Home.

Naturalmente non c'è nulla di ufficiale ma, qualora non voleste rovinarvi eventuali sorprese, vi invitiamo a non proseguire nella lettura. Se invece non temete gli spoiler, ecco l'elenco delle rivelazioni:

Ci sarà un salto temporale, Peter Parker è in tribunale per cercare di dimostrare la sua innocenza.

Il Multiverso si sta scatenando e nel ci saranno diversi villain di altri mondi: Dottor Strange sta cercando di catturarli e rinchiuderli in una prigione speciale che ha creato.

La colpa di tutto sarà in ​​qualche modo di Peter, perché ha usato un incantesimo per ripulire il suo nome (sarà questo il contesto delle prime foto pubblicate?) quindi ora sta a lui riportarli aiutare Dottor Strange.

Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno presenti nel secondo e nel terzo atto del film. Ci saranno anche alcune scene con Maguire e Garfield da soli.

L'atto finale del film è ambientato davanti alla Statua della Libertà, che ora sembra un grande Capitan America con lo scudo: ci saranno tutti i villain, i tre Spider-Man Holland, Maguire e Garfield, e l'oggetto della contesta sarà uno Stark Arc Reactor del quale i villan vogliono appropriarsi.

Tutti i cattivi tranne il Green Goblin di Willaim Defoe finiranno nella prigione di Dottor Strange.

Il Goblin ucciderà qualcuno di importante: il leaker non sa chi sia, Peter di Tom Holland impazzirà dalla rabbia al punto che tenterà di uccidere il villain.

Il film finisce con Peter che finalmente finisce il liceo ... tutti sapranno che è Spider-Man.

Informazioni clamorose che qualora si rivelassero autentiche anticiperebbero letteralmente il film dei sogni per i fan: l'utente, SpideyForever245, aveva già confermato l'apparizione a sorpresa nell'episodio 5 di The Falcon e The Winter Soldier, 'azzeccando' un personaggio (e perfino l'attrice che lo interpreta) che nessun altro aveva ipotizzato su Reddit; da notare anche che la stampa non ha ricevuto screeners in anteprima e più in generale nessun sito web nei giorni scorsi è andato minimamente vicino ad indovinare l'identità del cameo.

Tutti elementi che conferiscono a questo leak di Spider-Man un po' di credibilità in più rispetto alla maggior parte dei tanti rumor di corridoio che si sono rincorsi in questi mesi, ma ovviamente sottolineiamo ancora una volta come nel suo post non ci sia nulla di ufficiale né di confermato. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.