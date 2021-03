Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina è di nuovo Doc Ock in questa fanart del film

È dallo scorso dicembre che si parla del ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Doctor Octopus in Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo delle avventure con protagonista Tom Holland. Ma se finora non vi sono ancora conferme in merito, lo stesso non si può dire di fanart e teorie a tema.

Stando a quanto trapelato o anche solo vociferato finora, tra il film di Flash e Spider-Man: No Way Home il Multiverso sembra proprio volerla fare da padrona nei prossimi anni al cinema (per non parlare di Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Dal lato Spidey, tuttavia, abbiamo ancora troppe poche conferme, anche se i personaggi che pare debbano fare la loro comparsa nel terzo film stanno facendo aumentare di molto l'hype per la pellicola. Tra questi vi è anche il Doctor Octopus di Alfred Molina, che l'artista awedope.arts ha voluto rendere protagonista di una delle sue fanart.

"Non so se le voci su Alfred Molina di ritorno come Doc Ock in Spider-Man 3 siano vere, ma l'ho trovato davvero interessante, e ho deciso di realizzare questo concept art di Doc Ock in costume. L'ho dotato di un'armatura hi-tech, ispirandomi però al costume più classico, quello giallo e verde dei fumetti e del secondo film di Spider-Man di Raimi. Personalmente l'ho amato nel ruolo, e se la notizia corrisponde al vero, sarebbe fantastico" ha scritto l'autore nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Voi cosa ne pensate di questa fanart? Vi piacerebbe vedere Molina in un costume simile a questo, se dovesse apparire in Spider-Man: No Way Home? E chi credete apparirà davvero nel film? Fateci sapere nei commenti.