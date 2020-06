Spider-Man, Nick Fury e Galactus in Captain Marvel 2: il nuovo poster fa sognare i fan

La minaccia di Galactus incombe nel nuovo poster fan-made per Captain Marvel 2, attesissimo sequel che riporterà la protagonista Brie Larson nel Marvel Cinematic Universe dopo l'ascesa del 2019 con il primo stand-alone dedicato alla supereroina e il prezioso contributo in Avengers: Endgame.

L'artista marvefx ha realizzato un poster incredibile per il nuovo film prodotto da Kevin Feige, che oltre all'ombra di Galactus che si profila sullo sfondo minacciando la Terra e tutti i suoi abitanti, include anche la protagonista Carol Danvers (Larson), Peter Parker (Tom Holland) e Nick Fury (Samuel L. Jackson), oltre che Talos (Ben Mendelsohn) e Yo-Rogg (Jude Law): come al solito, potete gustarvelo in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, ora che i Marvel Studios hanno ottenuto i diritti dei personaggi ex Fox, la compagnia di Kevin Feige ha la possibilità di iniziare ad allargare il Marvel Cinematic Universe anche al "sotto-universo" degli X-Men e dei Fantastici Quattro, cosa che lo stesso Feige ha anticipato dal palco del San Diego Comic-Con 2019. In passato, il regista e fan dei fumetti Kevin Smith ha dichiarato che proprio Galactus potrebbe essere il nuovo grande villain che erediterà il ruolo che fu di Thanos. "Arriveranno nuovi personaggi, ed entreranno all'interno di storie e trame alle quali siamo legati da oltre dieci anni", ha detto Smith in un episodio del suo podcast Fatman Beyond. "Ad esempio, Galactus: voglio dire, sappiamo che Kevin ha fatto riferimento ai Fantastici Quattro su quel palco, anche se niente di specifico. Se hai intenzione di presentare un altro grande cattivo, chi è più cattivo dello Sterminatore di Mondi?"

Captain Marvel 2 è attualmente previsto per il 2 luglio 2022. La Marvel è attualmente alla ricerca di una regista per il film, che secondo alcuni rumor dovrebbe porre le basi per la nascita dei Nuovi Avengers come si fece con i film di Iron Man agli albori della Infinity Saga.