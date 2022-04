Spider-Man, Ned fa visita agli universi di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel nuovo spot!

Dopo aver visto l easter egg a Spiderman 2 nascosto in Spiderman No Way Home, i fan possono tornare a viaggiare nel Multiverso Marvel con un nuovo filmato promozionale molto particolare incentrato su Ned.

Il video, che potete trovare in calce all'articolo, è impostato come un finto trailer per una finta avventura di Ned nel Multiverso, intitolata "Ned's Bogus Adventure": la storia immagina Ned Leeds (il miglior amico di Peter Parker nel MCU interpretato da Jacob Batalon) che utilizza le sue nuove abilità magiche 'prese in prestito' da Doctor Strange per viaggiare negli universi di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Considerato che Spider-Man: No Way Home ha mostrato i supereroi e i villain dei precedenti universi narrativi di Spider-Man finire nel MCU, il divertente filmato ribalta la situazione: lo fa utilizzando principalmente filmati d'archivio, con Ned che visita momenti iconici dei film di Sam Raimi e Marc Webb come l'incontro di wrestling del Peter di Maguire in Spider-Man, o il giorno del diploma del Peter di Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man 2, con incluso il cameo di Stan Lee. Inoltre, il filmato include anche la partecipazione del Roger Harrington di Martin Starr e del Julius Dell di JB Smoove.

Per altri approfondimenti, scoprite tutte le scene tagliate da Spiderman No Way Home di cui siamo a conoscenza finora.