Spider-Man: il Ned di Jacob Batalon diventerà Hobgoblin? Risponde l'attore di No Way Home

Tra le cose sicuramente più amate dai fan del franchise Marvel Cinematic Universe di Spider-Man c'è il legame tra Peter Parker e Ned Leeds e l'amicizia vera tra Tom Holland e Jacob Batalon anche nella vita di tutti i giorni rende il loro rapporto sullo schermo ancora più autentico. Proprio a Batalon è stato chiesto quali sviluppi ci saranno.

Nei fumetti, Ned diventa il villain Hobgoblin, e la gente si sta chiedendo se la versione al cinema del personaggio seguirà mai la stessa storia. L'argomento di Hobgoblin è diventato il più gettonato tra le persone che parlano con Batalon, dato che i fan stanno iniziando a guardare al futuro dei personaggi di Spider-Man dopo gli eventi di No Way Home. Durante una recente intervista con Variety, Batalon è rimasto a bocca aperta sull'intera situazione, non volendo svelare nulla che potrebbe accadere al suo personaggio, neanche accidentalmente.

"Da tutti i miei anni di lavoro per la Marvel, sento di aver imparato semplicemente che non devo dire nulla", ha detto Batalon. "Non posso davvero parlare di certe cose o dire qualcosa che potrebbe rivelarsi effettivamente vero perché in quel caso rovinerei quella cosa, mi capite?".

Nella stessa intervista, Batalon ha invece parlato apertamente dei segreti che hanno riguardato Spider-Man: No Way Home, e di come ha dovuto tenere nascoste le rivelazioni di Andrew Garfield e Tobey Maguire per molto tempo.

"Penso che fosse solo la paura di rovinare una sorpresa così grande. Abbiamo capito tutti che stava per accadere qualcosa di importante, non solo in un film di supereroi, ma nel cinema", ha dichiarato l'attore. "Fare davvero qualcosa di così folle è delirante. Volevamo solo assicurarci di tenerlo il più [nascosto] possibile in modo che tutti potessero essere sinceramente sorpresi e amarlo".

I record di No Way Home al box-office non si fermano con il film di Jon Watts che è appena approdato in versione digitale. Purtroppo per i suoi fan, SpiderMan No Way Home ha perso l'Oscar speciale assegnato dall'Academy.