Spider-Man, Ned diventerà Hobgoblin? Jacob Batalon clamoroso: 'Ci stiamo lavorando'

Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, sono tantissime le teorie scaturite in vista del prossimo capitolo. Fra queste, una delle più accreditate voleva la trasformazione (come nei fumetti) di Ned Leeds nel villain Hobgoblin. Tanti gli indizi e ora l'attore rompe finalmente il silenzio, dando enormi speranze.

Considerata la mole di prodotti del Marvel Cinematic Universe che devono uscire di qui al lungo futuro e considerato anche il livello di accoglienza che stanno ottenendo – le ultime recensioni su Werewolf by Night sono entusiastiche, tanto da assegnargli un 100% su Rotten Tomatoes – non si può certo dire che tutte le attenzioni siano focalizzate sul prossimo di Spider-Man. Ma all’indomani di No Way Home, non si parlava d’altro che dei possibili sviluppi nella nuova trilogia con protagonista Tom Holland.

Ora che – senza spoiler, anche se ormai crediamo che il finale sia di dominio pubblico – abbiamo assistito al distacco fra Peter Parker e i suoi più cari amici, il rischio che Ned possa imboccare la strada dell’antagonista non è poi così lontana. Nei fumetti, Ned Leeds si “trasforma” in Hobgoblin: o meglio, viene ipnotizzato dall’originale così da credere di essere lui il vero villain. Solo la sua morte e anni di indagini porteranno Peter Parker a scroprire che l’amico non era mai stato Hobgoblin. Ora, l’attore Jacob Batalon offre grandi speranze in pasto ai fan.

Parlando con Esquire, ha detto: "Mi piacerebbe molto. Come attore, soprattutto quando erto alla scuola di recitazione, mi sentivo come se gravitassi di più verso cose drammatiche e oscure rispetto alla commedia e cose del genere. Poi interpretare Ned mi ha dato una sorta di luce per non vedere più le cose in modo così negativo, è una presenza molto leggera e ha avuto un effetto molto positivo sulla mia vita. Quindi non vedo l’ora di fare molto altro, anche cose che la gente non si aspetterebbe. Ma sì, sicuramente quelle cose in lavorazione”.

Come sembrano in lavorazione nuovi progetti per lo Spider Man di Sam Raimi, alla luce del recente indizio di Boss Logic.