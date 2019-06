Spider-Man e Mysterio in azione nei nuovi manifesti di Far From Home

Luglio è dietro l'angolo, e con esso l'uscita di questo Spider-Man: Far From Home che, a quanto pare, è destinato a mettere sul serio la parola fine sulla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Durante gli ultimi mesi, comunque, non è certamente mancato pane per i denti dei curiosi: tra locandine, trailer e spot pubblicitari non è certo stato impossibile dare un'occhiata a ciò che vedremo nel secondo capitolo targato MCU sulle avventure di Peter Parker.

L'ultima novità riguarda i nuovi cartelloni pubblicitari del film, presentati in due versioni complementari e rappresentanti rispettivamente Spider-Man e Mysterio nel pieno dell'azione. Le figure dei due eroi (o uno e mezzo...?) sono realizzate in modo tale da uscire dai confini dei manifesti mentre rivolgono i loro attacchi verso un obbiettivo ancora indefinito. Si tratterà di uno degli Elementali?

Battaglie a parte, Spider-Man: Far From Home sarà sicuramente incentrato anche sul rapporto tra Peter ed Iron Man, del cui ingombrante ricordo sarà sicuramente permeato l'intero film, come mostrato già dagli ultimi spot. A proposito di Peter Parker, se siete tra coloro che hanno gradito la scelta di Tom Holland per il ruolo dovreste ringraziare Chris Hemsworth: pare sia stato proprio Thor in persona a fare il nome del giovane attore per il ruolo.