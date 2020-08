Spider-Man, il multiverso live action prende vita in un nuovo fan poster

L'uscita dell'acclamato Spider-Man: Un Nuovo Universo ha illuminato i fan sulle potenzialità di un crossover tra le versioni live-action di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, e ora un artista ha immaginato il poster di un eventuale progetto di questo tipo.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'utente Instagram PabloRuizzX, già autore di una suggestiva fan art che vedeva Keanu Reeves nei panni di Wolverine, ha infatti riunito in un poster gli arrampicamuri della trilogia di Raimi, dei due The Amazing Spider-Man e della più recente versione del personaggio introdotta nel MCU.

Mentre Phil Lord e Chris Miller continuano i lavori per il sequel di Un nuovo universo che introdurrà tra gli altri anche lo Spider-Man 2099 di Miguel O'Hara, già mostrato nella scena post-credit del primo capitolo, un crossover live-action almeno in questo momento non sembra nei piani né di Sony né di Disney, che in ogni caso stanno già collaborando per alcuni collegamenti tra i vari progetti (vedi l'Avvoltoio nel trailer di Morbius).

Chi sta già lavorando al multiverso è invece DC Films, che grazie alla pellicola di Flash con protagonista Ezra Miller riporterà indietro il leggendario Batman di Michael Keaton. Come confermato di recente anche dal regista Andy Muschietti, infatti, il film sarà un adattamento della celebre miniserie a fumetti Flashpoint scritta da Geoff Johns.